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Грузия намерена выращивать виноград на Марсе
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Грузия намерена выращивать виноград на Марсе 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 19 июн — Sputnik. Грузия присоединилась к проекту освоения космоса, предложив культивацию винограда, говорится в сообщении Национального музея страны, сообщает Sputnik Грузия.
В последнее время крупнейшие организации мира часто анонсируют осуществление проектов в направлении освоения космоса, а американское космическое агентство NASA активно работает над проектом колонизации Марса.
"Астронавтами NASA на космической станции уже осуществлено несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания, что является важным шагом на пути к разведению других растительных культур. Потенциал, который имеется у Грузии касательно работы в таком направлении, в мире уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", — сказано в сообщении.
С целью реализации планов в Грузии будет создана рабочая группа, в которую войдут представители госструктур, а также образовательных и исследовательских учреждений.
На первом этапе в инициативную группу войдут министерство образования и науки Грузии, Национальный музей Грузии, Университет бизнеса и технологий, представитель компании Microsoft Николоз Доборджгинидзе, а также компании — теплицы будущего Space Farms.
В разработку проекта свою лепту внесло и грузинское креативное агентство Windfor's.
"В гостинице «Стамба» создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms. Указанная теплица-лаборатория начнет функционирование с сентября 2018 года. В лаборатории будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы", — говорится в сообщении.
К процессу будет подключен Университет бизнеса и технологии (BTU) и Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.
"Осуществление проекта важно для позиционирования страны не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии", — подчеркнули в Национальным музее Грузии.
Презентация проекта состоится в среду во дворе Музея имени Симона Джанашия (проспект Шота Руставели №3) в 20:00.
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