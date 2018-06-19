Грузия намерена выращивать виноград на Марсе

БАКУ , 19 июн — Sputnik Грузия присоединилась к проекту освоения космоса, предложив культивацию винограда, говорится в сообщении Национального музея страны, сообщает Sputnik Грузия.

В последнее время крупнейшие организации мира часто анонсируют осуществление проектов в направлении освоения космоса, а американское космическое агентство NASA активно работает над проектом колонизации Марса.

"Астронавтами NASA на космической станции уже осуществлено несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания, что является важным шагом на пути к разведению других растительных культур. Потенциал, который имеется у Грузии касательно работы в таком направлении, в мире уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", — сказано в сообщении.

С целью реализации планов в Грузии будет создана рабочая группа, в которую войдут представители госструктур, а также образовательных и исследовательских учреждений.

На первом этапе в инициативную группу войдут министерство образования и науки Грузии, Национальный музей Грузии, Университет бизнеса и технологий, представитель компании Microsoft Николоз Доборджгинидзе, а также компании — теплицы будущего Space Farms.

В разработку проекта свою лепту внесло и грузинское креативное агентство Windfor's.

"В гостинице «Стамба» создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms. Указанная теплица-лаборатория начнет функционирование с сентября 2018 года. В лаборатории будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы", — говорится в сообщении.

К процессу будет подключен Университет бизнеса и технологии (BTU) и Европейское космическое агентство , а техническую поддержку окажет компания HP.

"Осуществление проекта важно для позиционирования страны не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии", — подчеркнули в Национальным музее Грузии.

Презентация проекта состоится в среду во дворе Музея имени Симона Джанашия (проспект Шота Руставели №3) в 20:00.