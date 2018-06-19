Пашинян посетил крупнейшую IT-компанию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил крупнейшую IT-компанию страны, где изучил новые проекты и образовательные программы, сообщает телеканал «МИР 24».

Научными исследованиями там занимаются около тысячи специалистов. В частности, они трудятся над разработками в области проектирования электронных приборов и создания полупроводниковых систем. После экскурсии глава правительства пообщался с представителями IT-сообщества.

«Мы придаем большое значение высоким технологиям, потому что в плане мысли и реальности они расширяют границы возможного. Я уверен, что через 5-10 лет вы претворите в жизнь то, что сейчас считается нереальным. В этом плане очень важно образование. Я считаю, что нет такой проблемы, которую можно решить без образования», — сказал Пашинян.

Сегодня сектор информационных технологий Армении делает ставку на инновации. Главные задачи — повысить конкурентоспособность и добиться международного признания.

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