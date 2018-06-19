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Ассоциация IPChain расширяет сеть в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии
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Ассоциация IPChain расширяет сеть в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) начинает сотрудничество с партнерами в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии в рамках строительства глобальной цифровой сети на основе блокчейн-технологий. Об этом сообщил директор цифровых технологий ассоциации Артем Товбин, выступая на российско-киргизской межрегиональной конференции «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики».
"В рамках партнерства с Евразийской конфедерацией обществ правообладателей Ассоциация IPChain открывает узлы сети в разных государствах. Мы не мечтаем о будущем, мы его уже строим: узлы сети IPChain организуются в Азербайджане, Армении, Казахстане и Кыргызстане", — приводит слова Товбина пресс-служба IPChain.
Такая цифровая сеть позволит отследить движение объектов интеллектуальной собственности не только в стране ее производства, но и за рубежом.
"В современной цифровой экономике базовым активом становится интеллектуальная собственность, — отметил Товбин. — Ассоциация IPChain строит сеть, позволяющую отслеживать все транзакции, в которой движение товаров генерирует данные об их составляющих. Абсолютная прозрачность, цифровая инфраструктура доверия — это то, что поможет нашим странам в развитии двустороннего сотрудничества и торговли".
По словам директор цифровых технологий IPChain, эксперты ассоциации уже успешно сотрудничают с киргизской стороной во внедрении IT-инфраструктуры в функционал Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Киргизии и участвуют в оцифровке патентных баз данных и архивов Кыргызпатента.
Ассоциация IPChain создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд «Сколково», Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) и банк «Новый век». Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.
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