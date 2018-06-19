Ассоциация IPChain расширяет сеть в Азербайджане, Армении, Казахстане и Киргизии

Армении, Казахстане и МОСКВА , 19 июня. / ТАСС /. Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) начинает сотрудничество с партнерами в Азербайджане Киргизии в рамках строительства глобальной цифровой сети на основе блокчейн-технологий. Об этом сообщил директор цифровых технологий ассоциации Артем Товбин, выступая на российско-киргизской межрегиональной конференции «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики».

"В рамках партнерства с Евразийской конфедерацией обществ правообладателей Ассоциация IPChain открывает узлы сети в разных государствах. Мы не мечтаем о будущем, мы его уже строим: узлы сети IPChain организуются в Азербайджане, Армении, Казахстане и Кыргызстане", — приводит слова Товбина пресс-служба IPChain.

Такая цифровая сеть позволит отследить движение объектов интеллектуальной собственности не только в стране ее производства, но и за рубежом.

"В современной цифровой экономике базовым активом становится интеллектуальная собственность, — отметил Товбин. — Ассоциация IPChain строит сеть, позволяющую отслеживать все транзакции, в которой движение товаров генерирует данные об их составляющих. Абсолютная прозрачность, цифровая инфраструктура доверия — это то, что поможет нашим странам в развитии двустороннего сотрудничества и торговли".

По словам директор цифровых технологий IPChain, эксперты ассоциации уже успешно сотрудничают с киргизской стороной во внедрении IT-инфраструктуры в функционал Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Киргизии и участвуют в оцифровке патентных баз данных и архивов Кыргызпатента.