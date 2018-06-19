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Как стать известной: история грузинского дизайнера
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Как стать известной: история грузинского дизайнера 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Популярный грузинский дизайнер Патуна Бушихед рассказала Sputnik Грузия о том, как в ее жизни появилась мода и откуда она черпает вдохновение
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