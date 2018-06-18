Южная Осетия прокомментировала резолюции ООН по Грузии

В резолюции «Оккупированные территории Грузии — десять лет спустя после российского вторжения», принятая 14 июня, в очередной раз подчеркивается поддержка Европарламентом территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"Нежелание принять новые геополитические реалии на Кавказе мешает авторам документа осознать абсурдность выдвигаемых обвинений, безнаказанно использующих тактику циничного манипулирования фактами. Ставка делается на традиционные беспочвенные выпады в адрес России и полное снятие вины с Грузии за многолетнее уничтожение югоосетинского народа, кульминацией которого стала августовская военная агрессия 2008 года", — говорится в сообщении ведомства.

МИД также отметили, что на Западе учитывают исключительно интересы и позицию грузинской стороны, игнорируя при этом существующую действительность, а частности позиций народа Южной Осетии.

"В Южной Осетии вот уже десять лет после августа 2008 года наблюдаются реальная стабильность и спокойствие, которое обеспечивается присутствием российского военного контингента на основе двусторонних российско-югоосетинских договоренностей", — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия очередной раз призывал европарламентариев обозначить Грузию как военного преступника и отказаться от поддержки грузинских властей в притязаниях на чужие территории, а также поддержать создание обстановки, «где гарантии неповторения агрессии будут беспрекословными».