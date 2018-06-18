Ещё
Южная Осетия прокомментировала резолюции ООН по Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Осетия прокомментировала резолюции ООН по Грузии 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 18 июня — Sputnik. Министерство иностранных дел Южной Осетии отреагировало на принятие Европарламентом очередной резолюции по Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
В резолюции «Оккупированные территории Грузии — десять лет спустя после российского вторжения», принятая 14 июня, в очередной раз подчеркивается поддержка Европарламентом территориальной целостности и суверенитета Грузии.
"Нежелание принять новые геополитические реалии на Кавказе мешает авторам документа осознать абсурдность выдвигаемых обвинений, безнаказанно использующих тактику циничного манипулирования фактами. Ставка делается на традиционные беспочвенные выпады в адрес России и полное снятие вины с Грузии за многолетнее уничтожение югоосетинского народа, кульминацией которого стала августовская военная агрессия 2008 года", — говорится в сообщении ведомства.
В МИД также отметили, что на Западе учитывают исключительно интересы и позицию грузинской стороны, игнорируя при этом существующую действительность, а частности позиций народа Южной Осетии.
"В Южной Осетии вот уже десять лет после августа 2008 года наблюдаются реальная стабильность и спокойствие, которое обеспечивается присутствием российского военного контингента на основе двусторонних российско-югоосетинских договоренностей", — говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия очередной раз призывал европарламентариев обозначить Грузию как военного преступника и отказаться от поддержки грузинских властей в притязаниях на чужие территории, а также поддержать создание обстановки, «где гарантии неповторения агрессии будут беспрекословными».
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Голикова сообщила о планах отказаться от "балльной" пенсионной системы‍ Трагедия на Казбеке: в горах Северной Осетии скончался альпинист Глава Минтруда РФ рассказал, на сколько могут вырасти пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обратилась с предложением к России141
Кобзону стало хуже349
Тяжелобольной Билан обратился к народу162
Над Россией нависла трудовая угроза711
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма441
Видео
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
00:39
Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение