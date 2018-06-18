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В особняке задержанного в Армении депутата нашли арсенал оружия на небольшую армию
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В особняке задержанного в Армении депутата нашли арсенал оружия на небольшую армию 

Авторадио 3 часа назад
Отставного генерала Манвела Григоряна обвиняют в незаконном хранении оружия, а также в присвоении помощи, предназначенной для вооруженных сил. Так, в ходе обысков у парламентария были найдены сотни ящиков с майками, носками, лекарствами, консервами и туалетной бумагой. Всё это школьники и различные коллективы собирали для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года. Кроме того, силовики обнаружили три автопарка с коллекцией современных и ретро-автомобилей, включая армейские внедорожники и машины скорой помощи, которые тоже предназначались для армии. В связи с задержанием Григоряна в Армении последние несколько дней проходят акции протеста, причем диаметрально противоположные. Одни активисты требуют отставки мэра города Эчмиадзин Карена Григоряна (это сын задержанного депутата). А в Ереване, напротив, требуют освободить политика. Его преследование называют политически мотивированным.
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