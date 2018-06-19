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Парламент Армении санкционировал арест депутата Григоряна
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Парламент Армении санкционировал арест депутата Григоряна 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Национальное собрание (парламент) Армении поддержало ходатайство генпрокурора о взятии под стражу депутата парламента Манвела Григоряна. За такое решение проголосовали 77 депутатов, трое были против, сообщают ереванские СМИ.
Перед этим депутаты подавляющим числом голосов лишили генерал-лейтенанта Григоряна депутатской неприкосновенности.
Генпрокурор заявил, что депутат от Республиканской партии Григорян, являющийся также председателем Союза добровольцев «Еркрапа» — военизированной общественно-политической организации, члены которой принимали самое активное участие в карабахской войне, обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.
В подтверждение сказанному Служба национальной безопасности республики обнародовала видеокадры обыска в особняке депутата, где были обнаружены большое количество оружия, денег, а также помощь, собранная для военнослужащих во время карабахской войны в апреле 2016 года.
Супруга задержанного депутата, отмечают местные СМИ, пыталась скрыть около 3 тысяч банок мясных консервов и сотни банок сгущённого молока для солдат. В ходе обысков во владениях и строениях депутата изъято более 17 тысяч патронов разного калибра, различные виды оружия, гранаты, мины, 33 транспортных средства, в том числе автомобили марок «роллс ройс», «тойота ленд крузер», «мерседес» и «хаммер».
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