Адвокат экс-замминистра обороны Армении отказался его защищать

ЕРЕВАН , 18 июн — РИА Новости . Адвокат задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна Грант Ананян сообщил, что отказался предоставлять ему юридическую помощь.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он был причастен к присвоению помощи, собранной во время обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. По словам премьера, есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат, и кормил им своих животных — медведей и тигров.

"Вчера после выступления премьер-министра и публикации видеоматериала Службы национальной безопасности для меня стало неожиданностью то, что помимо подозрений в незаконном хранении оружия и боеприпасов по делу есть и другие обстоятельства, информации о которых до этого не было", — написал Ананян на своей странице в Facebook.

По его словам, даже следствие не выдвигало подобных подозрений и не представило соответствующие материалы.

"В нынешних условиях считаю нецелесообразным продолжать предоставление юридической помощи Манвелу Григоряну. По моему предложению и с согласия Григоряна следственный орган зафиксировал этот факт. Я перестал быть его адвокатом", — отметил Ананян.

Григорян, возглавляющий союз добровольцев «Еркрапа», был задержан Службой национальной безопасности в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщали, что во время обыска в принадлежащих Григоряну зданиях были обнаружены не только десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатка и стрелковое оружие, но и автопарк с десятками ретро— и современных автомобилей и склад с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами и военной формой с надписью «для солдат».

Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000–2008 годах.