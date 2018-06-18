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Маленький мир в большом объективе: на что способна макросъемка
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Маленький мир в большом объективе: на что способна макросъемка 

Sputnik Молдова 3 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Макросъемка — фото, сделанные в увеличенных масштабах — позволяет приглядеться ближе к окружающему миру. Смотрите в фотоленте Sputnik Армения, как выглядят при увеличении насекомые и растения.
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