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Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм
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Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм 

Lenta.ru 17 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-министра обороны страны Манвела Григоряна в том, что он скармливал своим тиграм и медведям продовольствие, которое дети собирали для военнослужащих. Об этом он рассказал в своем Facebook, передает РИА Новости. Ранее экс-министра задержали по подозрению в хранении оружия.
Глава правительства отметил, что подозрения в кормлении хищников солдатской провизией подтверждают данные обыска. Кроме того, он подозревает Григоряна в присвоении техники, в частности, машин.
Григорян был задержан службой национальной безопасности Армении в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.
Манвел Григорян был министром обороны Армении в 2000-2008 годах. Сейчас он возглавляет «Союз добровольцев „Еркрапа“» — военизированное формирование, члены которого принимали участие в карабахском конфликте.
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