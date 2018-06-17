Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-министра обороны страны Манвела Григоряна в том, что он скармливал своим тиграм и медведям продовольствие, которое дети собирали для военнослужащих. Об этом он рассказал в своем Facebook, передает РИА Новости . Ранее экс-министра задержали по подозрению в хранении оружия.

Глава правительства отметил, что подозрения в кормлении хищников солдатской провизией подтверждают данные обыска. Кроме того, он подозревает Григоряна в присвоении техники, в частности, машин.

Григорян был задержан службой национальной безопасности Армении в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.

Манвел Григорян был министром обороны Армении в 2000-2008 годах. Сейчас он возглавляет «Союз добровольцев „Еркрапа“» — военизированное формирование, члены которого принимали участие в карабахском конфликте.