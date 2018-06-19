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Власти Армении разрешили арест экс-замглавы Минобороны по делу о присвоении имущества
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Власти Армении разрешили арест экс-замглавы Минобороны по делу о присвоении имущества 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Армянский парламент разрешил арестовать экс-замминистра обороны страны Манвела Григоряна по подозрению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества.
«По итогам тайного голосования депутаты дали разрешение на лишение свободы Григоряна»​​​, — цитирует главу счётной комиссии Гагика Меликяна РИА Новости.
Как сообщили в Службе национальной безопасности, в ходе обыска принадлежащих Григоряну зданий обнаружили десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатку и стрелковое оружие, а также автопарк с десятками автомобилей и склад с продовольствием и военной формой с надписью «для солдат».
По словам генерального прокурора Артура Давтяна, полученные доказательства дают основания для привлечения бывшего замминистра в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинений в незаконном приобретении и хранении оружия, а также присвоении вверенного ему имущества.
RT на русском: последние новости
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