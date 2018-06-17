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Пашинян: экс-замглавы Минобороны кормил медведей солдатским продовольствием
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Пашинян: экс-замглавы Минобороны кормил медведей солдатским продовольствием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что задержание экс-министра обороны, депутата парламента Манвела Григоряна связано не только с хранением оружия, но и подозрениями в хищении средств армии, а также продовольствия, которым он кормил своих животных.
Григорян, возглавляющий «Союз добровольцев „Еркрапа“, был задержан службой национальной безопасности (СНБ) в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.
»Задержание Григоряна связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением, что он участвовал и был вовлечен в присвоении и хищении помощи, собранной во время апрельский войны (обострение конфликта в Карабахе в апреле 2018 года — ред.)", — сказал премьер в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
По его словам, есть подозрения, что Григорян присвоил продовольствие, собранное школьниками для солдат и скормил им своим животным — медведям и тиграм. Глава правительства добавил, что эти подозрения обосновываются проведенными обысками.
Пашинян отметил, что есть подозрения и в присвоении техники, в частности, машин.
Григорян занимал пост замминистра обороны в 2000-2008 годах.
Общественно-политическая организация «Союз добровольцев „Еркрапа“ (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.
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