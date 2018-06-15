У Генриха Мхитаряна появится свой официальный сайт 

У полузащитника ”Манчестер Юнайтед” и сборной Армении Генриха Мхитаряна появится собственный официальный сайт. Португал, посвященный футболисту, будет запущен 16 июня.
Поклонники Мхитаряна смогут посмотреть его биографию, статистику и историю карьеры на www.mkhitaryan.am.
В дополнение к запуску своего веб-сайта Мхитарян также представит свою игрушку #MickiToy, которая сможет бить, давать пас, защищаться и даже разговаривать как Мхитарян. #MickiToy можно найти на новом сайте Мхитаряна.
В субботу в Ереване состоится мероприятие, посвященное запуску сайта Мхитаряна и презентации игрушки #MickiToy. Армянский футболист будет присутствовать, чтобы приветствовать фанатов и раздать автографы.
Мхитарян является послом доброй воли ЮНИСЕФ в Армении. Он работает с разными благотворительными организациями, такими как Save the Children, а также с другими организациями в Армении.