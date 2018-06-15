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В Баку выступил легендарный исполнитель на каноне Рашад Ильясов
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В Баку выступил легендарный исполнитель на каноне Рашад Ильясов 

Мир24 2 часа назад
В Азербайджане проходит празднование Ураза-байрама. По случаю священного торжества, а также в честь 100-летия Азербайджанской республики, в Баку состоялся концерт заслуженного артиста страны Рашада Ильясова, сообщает «МИР 24».
Движения пальцев почти неуловимы. Его называют одним из лучших исполнителей на каноне. Хотя раньше этот древний музыкальный инструмент считался преимущественно женским. Кроме того, артист исполняет народные песни под свой же аккомпанемент.
«Это прекрасное сочетание музыки, песен. В то же время его инструментальное исполнение гооворит нам о том, что азербайджанское искусство развивается, оно будет жить всегда, потому что есть такие талантливые люди», — сказал депутат Милли меджлиса Новруз Аслан.
В Азербайджане мусульмане пять дней будут праздновать священный праздник Ураза-байрам. В эти дни верующие горожане совершают молитвы, готовят угощения и приглашают гостей.
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