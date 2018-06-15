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Саакашвили объявили сексистом
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Саакашвили объявили сексистом 

News.ru 2 часа назад
Сразу несколько неправительственных организаций Грузии обвинили экс-президента страны Михаила Саакашвили в унижающем и оскорбительном упоминании различных этнических групп и женщин. Так, Саакашвили назвал заместителя прокурора МВД Грузии Натию Мезвришвили женщиной лёгкого поведения.
Кроме того, на телеканале Rustavi2 экс-президент заявил, что депутат правящей партии Шоте Шалелашвили — не грузин, а русский еврей и аферист, который работает на Россию.
Неправительственные организации Грузии обнародовали совместное заявление. В нём они призвали политиков воздерживаться от подобных высказываний. Авторы послания считают недопустимым «язык ненависти».
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