Саакашвили обвинили в ксенофобии и сексизме

Как сообщает Sputnik Грузия, комментируя инцидент в Марнеули, где, по данным следствия, мэр города и оппозиционный депутат парламента страны расправились с местным жителем за его оскорбительные слова на акции протеста, Саакашвили заявил, что так себя ведут только в России , а именно в Чечне

Кроме того, Саакашвили, говоря о депутате от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Шоте Шалелашвили, сказал, что тот не грузин, а русский еврей и аферист, который работает на Россию. Об этом он заявил в передаче «Акценты недели» на телеканале Rustavi2.

"Вне зависимости от того, намеревался или нет Михаил Саакашвили подобными сравнениями оскорбить какую-либо этническую или национальную группу, он в унизительном контексте представил в одном случае чеченцев, а во втором случае — евреев. Соответственно, его заявления содержали в себе ксенофобию", — говорится в заявлении, подписанном десятью НПО.

Кроме этого, на официальной странице Саакашвили в Facebook появилось сексистское заявление: «Это хорошо известный, сидящий на коленках Иванишвили „прокурор“ легкого поведения». Так экс-президент высказался в адрес заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезвришвили. Спустя некоторое время он изменил свой комментарий: «Это хорошо известный карманный „прокурор“ Иванишвили легкого поведения».

"Стоит отметить, что на публичных лиц, среди них особенно на политиков, возлагается ответственность воздерживаться от таких высказываний, которые могут поощрять расизм, ксенофобию дискриминацию или ненависть в различных формах", — сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что, в виду того, что политики имеют большое влияние на формирование общественного мнения, важно, чтобы они помнили об опасности дискриминационных и содержащих «язык ненависти» высказываний.

"Хотим призвать Михаила Саакашвили и других политиков воздерживаться от использования языка ненависти и в ходе критики своих политических оппонентов, добровольно или против своей воли, не оскорблять различные группы общества, будь то это женщины, представители этнических или других меньшинств", — говорится в заявлении.

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