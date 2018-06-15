Михаил Ширвиндт: «Я патриот грузинской кухни»

Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт встретился в Тбилиси с грузинскими блогерами с целью обмена опытом. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как прошла встреча

Знаменитый российский телеведущий Михаил Ширвиндт похвалил грузинскую кухню за то, что она сочетает традиции и новшества. Известный российский актер, телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт в ходе визита в Грузию попробовал харчо из креветок с артишоками и оказался приятно удивлен.

Ширвиндт приехал в Тбилиси для съемок новых выпусков видеоблога «Съедобное/несъедобное». Съемочная группа этой передачи занимается поиском самых интересных мест для туристов. Как говорят авторы, в виду того, что это некоммерческий проект, задача создателей — не получение прибыли, а создание качественного продукта.