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Михаил Ширвиндт: «Я патриот грузинской кухни»
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Михаил Ширвиндт: «Я патриот грузинской кухни» 

Sputnik Грузия 32 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт встретился в Тбилиси с грузинскими блогерами с целью обмена опытом. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла встреча
Знаменитый российский телеведущий Михаил Ширвиндт похвалил грузинскую кухню за то, что она сочетает традиции и новшества. Известный российский актер, телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт в ходе визита в Грузию попробовал харчо из креветок с артишоками и оказался приятно удивлен.
Ширвиндт приехал в Тбилиси для съемок новых выпусков видеоблога «Съедобное/несъедобное». Съемочная группа этой передачи занимается поиском самых интересных мест для туристов. Как говорят авторы, в виду того, что это некоммерческий проект, задача создателей — не получение прибыли, а создание качественного продукта.
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