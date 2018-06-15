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Проблемы правосудия Грузии: мнения экспертов-юристов 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Эксперты в сфере права и юриспруденции обсудили проблемы правосудия Грузии на примере убийства подростков в Тбилиси. Смотрите на видео, как прошла встреча в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
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