Президент АБР прибыл с первым визиом в Грузию

Тбилиси , 14 июня / Синьхуа / — В Грузию с официальным визитом прибыл президент Азиатского банка развития Такехико Накао, сообщила администрация министерства финансов Грузии.

Это первый визит президента банка в Грузию за все время сотрудничества. —0—