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Президент АБР прибыл с первым визиом в Грузию
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Президент АБР прибыл с первым визиом в Грузию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 14 июня /Синьхуа/ — В Грузию с официальным визитом прибыл президент Азиатского банка развития Такехико Накао, сообщила администрация министерства финансов Грузии.
Это первый визит президента банка в Грузию за все время сотрудничества. —0—
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