Грузинский политолог отказался верить в премьерство Иванишвили

Руководитель грузинского Института стратегии и управления объяснил НСН, чем вызвано обращение президента Грузии к миллиардеру.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили стать премьер-министром страны. Он заявил, как сообщает «Грузия online», что пора повысить прозрачность власти и прекратить маскарад, когда глав правительства снимают по неизвестным народу причинам.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил НСН, чем вызвано это выступление Маргвелашвили.

«Президент Грузии заявил, что должен прекратиться этот маскарад, когда один человек решает, кто будет премьером, а кто не будет. И чтобы сам Иванишвили, который лидер партии, сам бы возглавил правительство и стал премьером. Хотя благодаря этому маскараду сам Маргвелашлвили, которого никто не знал, стал президентом. Захотел Иванишвили, понравился он ему, и вот стал президентом. Но бывает, что Иванишвили кого-то назначит, потом окажется, что все не так хорошо, разочаруется в человеке. Сейчас Квирикашвили ушел с поста, потому что Иванишвили был с чем-то не согласен, и никто другой», — пояснил он.

При этом, уверен политолог, сам Иванишвили только в самом крайнем случае согласится стать премьером, только если посчитает, что ситуация катастрофическая.

«Он ненавидит это дело. У него свои занятия любимые, у него четкий распорядок дня в течение многих лет. И он не вмешивался раньше в политику. Только несколько раз к нему обращались и он точечными решениями исправлял ситуацию», — отметил он.

По словам собеседника НСН, выбор у лидера «Грузинской мечты» есть.

«Был назван в качестве кандидата исполняющий обязанности министра финансов Мамука Бахтадзе . Он известен как любимец Иванишвили, тот ему доверяет. Раньше долгие годы командовал Грузинской железной дорогой Есть другие кандидатуры. Упоминается Майя Цкитишвили, которая долгое время была главой аппарата премьер-министра. Сейчас она министр регионального развития. Сегодня должны объявить. Сам Иванишвили не любит это дело и премьерствовать по-настоящему не станет. Такое тоже возможно, но тогда надо иметь человека, который тебя заменяет», — заключил он.