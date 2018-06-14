Грузинский политолог отказался верить в премьерство Иванишвили 

Руководитель грузинского Института стратегии и управления объяснил НСН, чем вызвано обращение президента Грузии к миллиардеру.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили стать премьер-министром страны. Он заявил, как сообщает «Грузия online», что пора повысить прозрачность власти и прекратить маскарад, когда глав правительства снимают по неизвестным народу причинам.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил НСН, чем вызвано это выступление Маргвелашвили.
«Президент Грузии заявил, что должен прекратиться этот маскарад, когда один человек решает, кто будет премьером, а кто не будет. И чтобы сам Иванишвили, который лидер партии, сам бы возглавил правительство и стал премьером. Хотя благодаря этому маскараду сам Маргвелашлвили, которого никто не знал, стал президентом. Захотел Иванишвили, понравился он ему, и вот стал президентом. Но бывает, что Иванишвили кого-то назначит, потом окажется, что все не так хорошо, разочаруется в человеке. Сейчас Квирикашвили ушел с поста, потому что Иванишвили был с чем-то не согласен, и никто другой», — пояснил он.
При этом, уверен политолог, сам Иванишвили только в самом крайнем случае согласится стать премьером, только если посчитает, что ситуация катастрофическая.
«Он ненавидит это дело. У него свои занятия любимые, у него четкий распорядок дня в течение многих лет. И он не вмешивался раньше в политику. Только несколько раз к нему обращались и он точечными решениями исправлял ситуацию», — отметил он.
По словам собеседника НСН, выбор у лидера «Грузинской мечты» есть.
«Был назван в качестве кандидата исполняющий обязанности министра финансов Мамука Бахтадзе. Он известен как любимец Иванишвили, тот ему доверяет. Раньше долгие годы командовал Грузинской железной дорогой Есть другие кандидатуры. Упоминается Майя Цкитишвили, которая долгое время была главой аппарата премьер-министра. Сейчас она министр регионального развития. Сегодня должны объявить. Сам Иванишвили не любит это дело и премьерствовать по-настоящему не станет. Такое тоже возможно, но тогда надо иметь человека, который тебя заменяет», — заключил он.
Напомним, накануне глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили объявил о своей отставке. По конституции страны, это означает и сложение полномочий кабмином.