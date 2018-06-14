Ещё
Грузинский политолог отказался верить в премьерство Иванишвили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузинский политолог отказался верить в премьерство Иванишвили 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель грузинского Института стратегии и управления объяснил НСН, чем вызвано обращение президента Грузии к миллиардеру.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили стать премьер-министром страны. Он заявил, как сообщает «Грузия online», что пора повысить прозрачность власти и прекратить маскарад, когда глав правительства снимают по неизвестным народу причинам.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе объяснил НСН, чем вызвано это выступление Маргвелашвили.
«Президент Грузии заявил, что должен прекратиться этот маскарад, когда один человек решает, кто будет премьером, а кто не будет. И чтобы сам Иванишвили, который лидер партии, сам бы возглавил правительство и стал премьером. Хотя благодаря этому маскараду сам Маргвелашлвили, которого никто не знал, стал президентом. Захотел Иванишвили, понравился он ему, и вот стал президентом. Но бывает, что Иванишвили кого-то назначит, потом окажется, что все не так хорошо, разочаруется в человеке. Сейчас Квирикашвили ушел с поста, потому что Иванишвили был с чем-то не согласен, и никто другой», — пояснил он.
При этом, уверен политолог, сам Иванишвили только в самом крайнем случае согласится стать премьером, только если посчитает, что ситуация катастрофическая.
«Он ненавидит это дело. У него свои занятия любимые, у него четкий распорядок дня в течение многих лет. И он не вмешивался раньше в политику. Только несколько раз к нему обращались и он точечными решениями исправлял ситуацию», — отметил он.
По словам собеседника НСН, выбор у лидера «Грузинской мечты» есть.
«Был назван в качестве кандидата исполняющий обязанности министра финансов Мамука Бахтадзе. Он известен как любимец Иванишвили, тот ему доверяет. Раньше долгие годы командовал Грузинской железной дорогой Есть другие кандидатуры. Упоминается Майя Цкитишвили, которая долгое время была главой аппарата премьер-министра. Сейчас она министр регионального развития. Сегодня должны объявить. Сам Иванишвили не любит это дело и премьерствовать по-настоящему не станет. Такое тоже возможно, но тогда надо иметь человека, который тебя заменяет», — заключил он.
Напомним, накануне глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили объявил о своей отставке. По конституции страны, это означает и сложение полномочий кабмином.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Абхазии ввели безвизовый режим для иностранцев Грузинский город заполонили цыплята со свалки Американист: Для Трампа главной проблемой стал Китай, а не Северная Корея
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море55
Личное послание Путину и другие события дня88
Трамп сделал заявление по Крыму789
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию2240
Россию обвинили в авиаударе по Сирии46
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение