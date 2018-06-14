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Музею передали бюст маршала
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Музею передали бюст маршала 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На стенах Зала славы развернулась батальная сцена — светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе» изображает крупный танковый бой. Это неслучайно — премьер-министр Армении Никол Пашинян передал музею бюст главного маршала бронетанковых войск СССР Амазаспа Бабаджаняна. Под его командованием боевые машины Советской армии внесли огромный вклад в Победу.
Память о красноармейцах, одержавших победу над «коричневой чумой», до сих пор живет в сердцах людей на всем большом пространстве бывшего Советского Союза. Поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Москву, чтобы передать городу бюст Героя СССР Амазаспа Бабаджаняна — главного маршала бронетанковых войск Советского Союза.
— Мне доставляет особое удовольствие от имени Республики Армения преподнести в дар бюст одного из выдающихся армянских полководцев времен Великой Отечественной войны, — произнес Пашинян в своей приветственной речи. — Его имя по праву занимает место среди имен доблестных советских военачальников.
Церемонию передачи бюста также посетили дочь маршала Лариса Бабаджанян и его внучка — художница Юлия Маркос, которая также подарила музею собственноручно написанный портрет своего деда.
— В картине я старалась выразить уважение к памяти своего знаменитого предка, — поделилась Юлия Маркос с «ВМ». — Кстати, талант передался мне по наследству — Амазасп Хачатурович сам замечательно рисовал. Я считаю, что мы живем в удивительное время — люди по-прежнему помнят героев.
СПРАВКА
Амазасп Хачатурович Бабаджанян — главный маршал бронетанковых войск СССР времен Великой Отечественной войны, ученик легендарного Михаила Катукова. Принимал участие в таких значимых военных операциях, как форсирование Днестра и битва на Курской дуге. Был удостоен звания Героя Советского Союза.
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