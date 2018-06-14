В Ереване ищут землю под строительства Дома Архангельска

По информации правительства Поморья, в будущем здании всё будет посвящено северной культуре. «От рыбы и леса, и заканчивая дарами северной природы. Также будет отведено место туризму и санаторно-курортному лечению», говорится в сообщении. В Архангельске, как сообщают в правительстве, тоже идёт обсуждение создания Дома Армении. Пока что планируется разместить его в центре города.

«Любой бизнес, который имеет производство, свою продукцию, мы будем представлять в Ереване и привлекать интерес к товарам и услугам конкретного участника, помогая заключать договора, контракты, — комментирует генеральный директор НКО «Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей» Мамикон Гекчян. — Мы станем сопровождающим, поддерживающим звеном, как с нашей стороны, так и с армянской».

Напомним, 9 апреля администрация Архангельска подписала официальное соглашение о сотрудничестве с городом Джермуком, находящемся в Вайоцдзорской области Армении.