Абхазия ввела безвизовый режим для всех стран, кроме Грузии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о введении безвизового въезда в республику до 1 августа для граждан всех стран, кроме Грузии

«Указом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба введен временный режим безвизового въезда для иностранных граждан с 15 июня по 1 августа 2018 года в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации . Действие настоящего указа не распространяется на граждан Грузии», — сообщила пресс-служба МИД Абхазии, передает РИА «Новости»

В ведомстве уточнили, что иностранные граждане без получения визы смогут въезжать в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской границе в туристических целях.

Ранее в МИД Абхазии пообещали продолжить работу по признанию республики. До этого Сирияобъявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, став пятой страной, признавшей независимость этих кавказских республик.