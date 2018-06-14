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Абхазия ввела безвизовый режим для всех стран, кроме Грузии
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Абхазия ввела безвизовый режим для всех стран, кроме Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о введении безвизового въезда в республику до 1 августа для граждан всех стран, кроме Грузии.
«Указом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба введен временный режим безвизового въезда для иностранных граждан с 15 июня по 1 августа 2018 года в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации. Действие настоящего указа не распространяется на граждан Грузии», — сообщила пресс-служба МИД Абхазии, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что иностранные граждане без получения визы смогут въезжать в Абхазию через пункты пропуска на абхазо-российской границе в туристических целях.
Въездные визы в Абхазию не требуются гражданам России, Никарагуа, непризнанной Приднестровской Молдавской республике, Тувалу и Южной Осетии.
Ранее в МИД Абхазии пообещали продолжить работу по признанию республики. До этого Сирияобъявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, став пятой страной, признавшей независимость этих кавказских республик.
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