Волонтеры из разных городов займутся восстановлением средневековых башен в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 13 июня. / ТАСС /. Волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает», в рамках которого планируется провести работы по восстановлению древних средневековых башен в горах, реализуют в августе в Северной Осетии . Об этом сообщили в миннац республики.

"Проект «Маяки дружбы» проводится третий год. Северная Осетия вновь станет одним из регионов страны, в которую направится интернациональная группа из 15 человек. Волонтеры проведут общественно-полезные работы по сохранению и восстановлению древних сторожевых башен", — говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры смогут познакомиться с традициями и культурой Северной Осетии. Также для ребят будут организованы экскурсии, соревнования, мастер-классы.

Чечня, Ингушетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Помимо Северной Осетии, в проекте будут задействованы Дагестан Абхазия . Волонтеры будут проводить также экологические акции по очистке Волги, информационно-просветительские встречи с общественностью регионов.

Башни — фамильные и боевые — являются одним из главных символов Осетии и встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего — более 300.