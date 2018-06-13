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Волонтеры из разных городов займутся восстановлением средневековых башен в Северной Осетии
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Волонтеры из разных городов займутся восстановлением средневековых башен в Северной Осетии 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает», в рамках которого планируется провести работы по восстановлению древних средневековых башен в горах, реализуют в августе в Северной Осетии. Об этом сообщили в миннац республики.
"Проект «Маяки дружбы» проводится третий год. Северная Осетия вновь станет одним из регионов страны, в которую направится интернациональная группа из 15 человек. Волонтеры проведут общественно-полезные работы по сохранению и восстановлению древних сторожевых башен", — говорится в сообщении.
Кроме того, волонтеры смогут познакомиться с традициями и культурой Северной Осетии. Также для ребят будут организованы экскурсии, соревнования, мастер-классы.
Помимо Северной Осетии, в проекте будут задействованы Дагестан, Чечня, Ингушетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Абхазия. Волонтеры будут проводить также экологические акции по очистке Волги, информационно-просветительские встречи с общественностью регионов.
Башни — фамильные и боевые — являются одним из главных символов Осетии и встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего — более 300.
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