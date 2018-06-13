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Грузинский премьер Квирикашвили ушел в отставку — видео
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Грузинский премьер Квирикашвили ушел в отставку — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
13 июня глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили покинул свой пост по собственному желанию. В обращении к народу он заявил, что старался быть «премьером для каждого». Также он всегда работал в команде и именно поэтому сегодня уходит в отставку. Также сообщается о роспуске всего Кабмина.
Вероятная отставка Квирикашвили обсуждалась на протяжении последних двух недель, с тех пор как в Тбилиси стартовали массовые митинги. Поводом для протестных акций требование наказать виновных в убийстве двух подростков, которое было совершено еще в конце прошлого года. Сразу после начала митингов Квирикашвили уверенно заявил, что не уйдет в отставку, однако под общественным давлением это решение пришлось изменить.
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