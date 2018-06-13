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Встреча глав прикаспийских стран запланирована на начало августа
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Встреча глав прикаспийских стран запланирована на начало августа 

ТАСС 50 минут назад
БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Встреча глав государств прикаспийских стран запланирована на первую половину августа нынешнего года. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
"Есть предложения по срокам проведения встречи глав прикаспийских государств, она запланирована на первую половину августа", — сказал он, добавив, что точную дату должна объявить принимающая страна.
По словам замминистра, до саммита планируется проведение как минимум одного заседания рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел, а встреча глав МИД прибрежных стран должна состояться за день до саммита.
"Текст Конвенции [о правовом статусе Каспия] согласован, и в настоящее время в странах проводятся внутренние процедуры для его подписания. Мы надеемся, что Конвенция будет подписана на саммите", — отметил Халафов.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря — это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий — в Баку в 2010-м, четвертый — в Астрахани в 2014 году.
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