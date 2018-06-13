Встреча глав прикаспийских стран запланирована на начало августа

БАКУ , 13 июня. / ТАСС /. Встреча глав государств прикаспийских стран запланирована на первую половину августа нынешнего года. Об этом сообщил в среду журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Есть предложения по срокам проведения встречи глав прикаспийских государств, она запланирована на первую половину августа", — сказал он, добавив, что точную дату должна объявить принимающая страна.

По словам замминистра, до саммита планируется проведение как минимум одного заседания рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел, а встреча глав МИД прибрежных стран должна состояться за день до саммита.

"Текст Конвенции [о правовом статусе Каспия] согласован, и в настоящее время в странах проводятся внутренние процедуры для его подписания. Мы надеемся, что Конвенция будет подписана на саммите", — отметил Халафов.