Участники международного мото-автопробега «Победа без границ» приехали во Ржев 

13 июня во Ржев Тверской области прибыли участники международного мото-автопробега по местам боевой славы «Победа без границ», который стартовал 9 мая в Казахстане, в городе Шымкент. Пробег посвящён памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Он охватит более 50 городов Казахстана, России, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Армении.
В программе мото-автопробега в Ржеве — встречи с ветеранами, возложение цветов на Аллее Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы, к Обелиску освободителям Ржева. Всего по территории Ржевского района участники пробега пройдут порядка 170 км.
Присоединиться к колонне можно по ходу движения мото-автопробега. Байкеры и автомобилисты, кроме посещения мест сражений и воинских захоронений, организуют вечера памяти и концерты на военную тематику в городах Казахстана, России и Белоруссии.
Пробег финиширует 22 июня в Бресте. На территории Брестской крепости в этот день пройдёт концерт памяти всех погибших в Великой Отечественной войне.
Информацию о состоянии памятников и воинских захоронений, малоизвестные факты о военном времени, собранные по итогам пробега, предполагается разместить на официальном сайте проекта http://pobedabezgranits.ru, а также передать в музеи и образовательные учреждения. Кроме того, по итогам пробега планируется выпустить документальный фильм, в который войдут основные события, интервью с его участниками.