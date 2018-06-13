Участники международного мото-автопробега «Победа без границ» приехали во Ржев

В программе мото-автопробега в Ржеве — встречи с ветеранами, возложение цветов на Аллее Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы, к Обелиску освободителям Ржева. Всего по территории Ржевского района участники пробега пройдут порядка 170 км.

Присоединиться к колонне можно по ходу движения мото-автопробега. Байкеры и автомобилисты, кроме посещения мест сражений и воинских захоронений, организуют вечера памяти и концерты на военную тематику в городах Казахстана, России и Белоруссии.

Пробег финиширует 22 июня в Бресте. На территории Брестской крепости в этот день пройдёт концерт памяти всех погибших в Великой Отечественной войне.

Информацию о состоянии памятников и воинских захоронений, малоизвестные факты о военном времени, собранные по итогам пробега, предполагается разместить на официальном сайте проекта http://pobedabezgranits.ru, а также передать в музеи и образовательные учреждения. Кроме того, по итогам пробега планируется выпустить документальный фильм, в который войдут основные события, интервью с его участниками.