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Бюст маршала Амазаспа Бабаджаняна 14 июня передадут в дар столичному Музею Победы
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Бюст маршала Амазаспа Бабаджаняна 14 июня передадут в дар столичному Музею Победы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян передаст бюст маршала Амазаспа Бабаджаняна в дар Музею Победы в Москве 14 июня, говорится в сообщении информационного центра культурного учреждения.
«В Музее Победы состоится церемония торжественной передачи бюста главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна. Бюст — это дар, который Республика Армения сделала Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Инициатором установки бюста Бабаджаняна в Музее Победы стало посольство Армении в России. Это событие продолжит череду мероприятий по увековечиванию памяти армянских полководцев, внесших большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
В церемонии передачи бюста также примут участие представители посольства Армении, потомки полководцев Победы.
Бюст выполнен известным скульптором Ашотом Татевосяном.
Под куполом Зала Славы музея также пройдет демонстрация инсталляции «Дорога к Победе», повествующей об основных вехах Великой Отечественной войны и о цене, которую заплатили дружественные народы бывшего Советского Союза.
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