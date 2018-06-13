Забавные медвежата: как малыши развлекаются в новом зоопарке в Тбилиси

Три маленьких медвежонка стали одними из первых обитателей нового тбилисского зоопарка. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как играют маленькие забавные медведи

Медвежат зовут Копала, Гарринча и Чопика. Все они мальчики. Их привезли в новый тбилисский зоопарк два месяца назад из разных районов Грузии — Лечхуми, Цагери и Казбеги. В наиболее плохом состоянии тогда находился Гарринча, который сильно хромал. Всех медвежат выходили, залечили им раны и до сих пор кормят молоком. Когда медвежатам исполнится по 9 месяцев, их собираются отпустить на волю.

Новый тбилисский зоопарк расположен на большой территории у т.н. Тбилисского моря на окраине столицы Грузии. Несмотря на то, что обустройство территории зоопарка все еще продолжается, там уже действует клуб верховой езды «Спирит», а также в новых вольерах проживают волки и медведи. Также там действует питомник кавказских овчарок.