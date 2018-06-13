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Представители Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское примут участие в фестивале
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Представители Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское примут участие в фестивале 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское в социальных сетях
Представители Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское примут участие в фестивале Дружбы народов. Он пройдет на территории Троицкого и Новомосковского административных округов 24 июня.
— Участие в этом мероприятии мы обсудили на прошлом заседании. Объединенная команда членов Молодежных палат двух поселений Новой Москвы расскажет о культуре и традициях разных народов. Мы с ребятами из Краснопахорского будем представлять Грузию, — поделился информацией председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин.
Место проведения фестиваля Дружбы народов на данный момент уточняется.
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