Представители Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское примут участие в фестивале

Фото: официальная страница Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское в социальных сетях

Представители Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское примут участие в фестивале Дружбы народов. Он пройдет на территории Троицкого и Новомосковского административных округов 24 июня.

— Участие в этом мероприятии мы обсудили на прошлом заседании. Объединенная команда членов Молодежных палат двух поселений Новой Москвы расскажет о культуре и традициях разных народов. Мы с ребятами из Краснопахорского будем представлять Грузию , — поделился информацией председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин

Место проведения фестиваля Дружбы народов на данный момент уточняется.