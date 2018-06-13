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Мэра грузинского Марнеули задержали после видео с «умывающимся мочой» оппонентом
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Мэра грузинского Марнеули задержали после видео с «умывающимся мочой» оппонентом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Темур Абазов, мэр Марнеули в 30 километрах юго-восточнее Тбилиси, задержан в среду за «нечеловеческое и унизительное» обращение с местным жителем, что грозит ему лишением свободы на срок до шести лет, сообщает главная прокуратура Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Поводом к задержанию стало видео грузинской независимой студии «Монитор». Сначала житель Марнеули участвует в проходивших в Тбилиси на днях акциях оппозиции, где нецензурно бранит правящую «Грузинскую мечту» и ее представителей, в том числе мэра родного города, а также их родственников.
Затем, как утверждается в сюжете, представители местного отделения правящей партии заставили вернувшегося в Марнеули оппозиционера извиниться, после чего провести по лицу рукой, на которую до этого якобы попала его собственная моча.
Следствие ведет окружная прокуратура Квемо-Картли. Общественности будет предоставлена полная информация, отмечает прокуратура.
Данное видео вызвало критику лидеров грузинской оппозиции, которые собрались обсудить его в телекомпании «Рустави-2». В эфир включался и экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в Голландии.
«Вам всем делают на голову и на лицо грязные эксременты», — заявил он. По его словам, «аналогично ведет себя в Чечне Кадыров». Саакашвили, преследуемый грузинскими законами по четырем статьям УК, заявил, что вернется, чтобы «раздать народу имущество Бидзины Иванишвили» — лидера «Грузинской мечты».
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