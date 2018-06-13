Мэра грузинского Марнеули задержали после видео с «умывающимся мочой» оппонентом

Темур Абазов, мэр Марнеули в 30 километрах юго-восточнее Тбилиси , задержан в среду за «нечеловеческое и унизительное» обращение с местным жителем, что грозит ему лишением свободы на срок до шести лет, сообщает главная прокуратура Грузии , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Поводом к задержанию стало видео грузинской независимой студии «Монитор». Сначала житель Марнеули участвует в проходивших в Тбилиси на днях акциях оппозиции, где нецензурно бранит правящую «Грузинскую мечту» и ее представителей, в том числе мэра родного города, а также их родственников.

Затем, как утверждается в сюжете, представители местного отделения правящей партии заставили вернувшегося в Марнеули оппозиционера извиниться, после чего провести по лицу рукой, на которую до этого якобы попала его собственная моча.

Следствие ведет окружная прокуратура Квемо-Картли. Общественности будет предоставлена полная информация, отмечает прокуратура

Данное видео вызвало критику лидеров грузинской оппозиции, которые собрались обсудить его в телекомпании «Рустави-2». В эфир включался и экс-президент Михаил Саакашвили , находящийся в Голландии