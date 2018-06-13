Ещё
В Шанхае открылось официальное представительство грузинской винной компании «Винодельня Хареба»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шанхае открылось официальное представительство грузинской винной компании «Винодельня Хареба» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом во вторник заявил ее генеральный директор Георгий Эзугбая, выступая по грузинскому телевидению.
По его словам, фирма успешно оперирует на китайском рынке. «Наша продукция пользуется большим успехом среди населения КНР. Надеемся, открытие офиса в Шанхае, будет способствовать увеличению продаж продукции нашей компании», — отметил Г. Эзугбая.
Как сообщается, на церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Национального агентства вина Грузии Андро Асланишвили, представители местных властей, а также приглашенные из разных стран партнеры. Г. Эзугбая и старший винодел Владимир Кублашвили ознакомили присутствующих с планами на будущее.
Вечером состоялся ужин, где гости могли попробовать знаменитые грузинские вина от «Винодельни Хареба». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Тбилиси открылся международный симпозиум по проблемам гибридных войн Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 20 проц Парламенты Грузии и Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул ниже психологической отметки169
Бойцы ВСУ подняты по тревоге69
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео198
Пенсионный возраст могут повысить завтра148
У берегов Сахалина обнаружили аномальное явление52
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:22
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео
Происшествия
01:00
Рубль рухнул ниже психологической отметки
Рынки Экономика
03:40
Пенсионный возраст могут повысить завтра
Общество
02:47
Возможности С-500 впечатлили американцев
Оружие Армия
00:43
Трагедия на Волге: задержан первый подозреваемый
Происшествия
03:49
Саммит лучше войны, или Много выгод из ничего
В мире Статьи
03:41
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение