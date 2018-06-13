В Шанхае открылось официальное представительство грузинской винной компании «Винодельня Хареба»

Об этом во вторник заявил ее генеральный директор Георгий Эзугбая, выступая по грузинскому телевидению.

По его словам, фирма успешно оперирует на китайском рынке. «Наша продукция пользуется большим успехом среди населения КНР . Надеемся, открытие офиса в Шанхае , будет способствовать увеличению продаж продукции нашей компании», — отметил Г. Эзугбая.

Как сообщается, на церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Национального агентства вина Грузии Андро Асланишвили, представители местных властей, а также приглашенные из разных стран партнеры. Г. Эзугбая и старший винодел Владимир Кублашвили ознакомили присутствующих с планами на будущее.

Вечером состоялся ужин, где гости могли попробовать знаменитые грузинские вина от «Винодельни Хареба». —0—