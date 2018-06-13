«Тбилисские события» в 1989 году: что стало причиной трагедии

В 1989 году произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии , заявившей о выходе из состава Грузии . Это послужило непосредственным поводом для проведения неформальными организациями митинга перед Домом правительства в Тбилиси . 9 апреля произошло жесткое подавление митинга в Тбилиси силами Советской Армией.

Начало

В конце марта — начале апреля 1989 года в Грузии произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии, заявившей о выходе из состава Грузии. Это послужило непосредственным поводом для проведения неформальными организациями многодневного несанкционированного митинга перед Домом правительства в г. Тбилиси.

К 6 апреля митинг приобрел антисоветскую направленность, стало выдвигаться требование о выходе Грузии из состава СССР. Митингующими руководили 3виад Гамсахурдиа, Мераб Костава, Ираклий Церетели, Георгий Чантурия и некоторые другие. [С-BLOCK]

Организаторы митинга собрали отряды, которые вооружились металлическими прутьями, цепями, камнями, и другими подручными средствами. Был организован сбор денег для приобретения огнестрельного оружия. Общее количество участников митингов на ограниченных территориях у Дома правительства и здания телестудии составило по приближенным оценкам 8‑10 тысяч человек.

Руководство республики считало, что справиться с массовыми выступлениями населения, имеющимися наличными силами внутренних войск и милиции невозможно; такое мероприятие можно было осуществить при условии введения комендантского часа, для чего необходимо привлечь дополнительные воинские подразделения. Поэтому им было принято решение обратиться за помощью к союзным органам. [С-BLOCK]

В Тбилиси были направлены части Советской армии: 4-й мотострелковый полк ОМСДОН Внутренних войск (650 человек), воздушно-десантный полк (440 человек), отряды ОМОНа и милиции из разных городов. Направление в Грузию подразделений внутренних войск, специальных подразделений милиции и войск Советской Армии проводилось на основании санкции совещаний в ЦК КПСС 7 и 8 апреля, что противоречило действующему законодательству, согласно которому право принятия подобных решений принадлежало не партийным, а соответствующим государственным органам.

Митинг был оцеплен войсками и милицией. В 2 часа 30 минут 9 апреля к митингующим обратился начальник УВД г. Тбилиси полковник Гвенцадзе с призывом разойтись. Затем к митингующим обратился Католикос Грузии Илия II.

Трагедия

После неоднократных призывов разойтись по домам к протестующим была применена сила. В 4 часа утра 9 апреля генерал Игорь Родионов приказал начать вытеснение митингующих с площади. С выходом войск на исходные позиции митингующие начали покидать площадь, однако достаточного времени на их рассредоточение не было предоставлено. При этом не было также принято во внимание и то, что почти все выходы с площади были перекрыты автотранспортом, т. е. пути эвакуации были резко ограничены. В результате возникла паника и массовая давка.

Установлено, что против участников митинга «силами вытеснения» были применены резиновые дубинки, «спецсредства» — отравляющие вещества раздражающего действия, малые пехотные лопатки и в одном случае (по заключению судебно-медицинской экспертизы) огнестрельное оружие. В свою очередь, по мере возрастания сопротивления участники митинга использовали против «сил вытеснения» подручные предметы. [С-BLOCK]

16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Как установила судебно-медицинская комиссия, причиной смерти всех, кроме одного, погибших являлась асфиксия в результате сдавливания грудной клетки в толпе.

Расследование не выявило массового применения саперных лопаток, которыми были вооружены десантники (для пресечения беспорядков привлекли 59 бойцов ВДВ). Грузинская пресса до сих пор утверждает, что лопатками зарубили десятки мирных жителей. Комиссия Съезда народных депутатов сообщала о 21 случае ранения с применением лопаток. По данным прокуратуры, эксперты-медики выявили 7 человек, пострадавших от лопаток. При этом ранения получили 30 десантников — это означает, что они вынуждены были защищаться. [С-BLOCK]

Во время операции по вытеснению и в течение нескольких часов после нее в больницы г. Тбилиси поступил 251 человек, из них 183 были госпитализированы. В целом за период с 9 апреля по 9 мая общее число обратившихся в лечебные учреждения составило около 4000 человек.

Данные о раненых среди военнослужащих внутренних войск и Советской Армии различались: МВД СССР сообщало, что число получивших травмы составило 69, а в отчете комиссии Министра обороны приводятся данные о том, что всего было травмировано 152 военнослужащих, из них 26 человек госпитализировано.

Итоги

Для расследования событий, происшедших в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия. В нее вошли 24 человека, среди которых представители 9 союзных республик, государственные и общественные деятели, известные ученые и писатели, представители армии и церкви. Председателем Комиссии был избран Анатолий Собчак

Комиссия констатировала, что предпосылки трагических событий г. Тбилиси складывались на протяжении длительного времени. В них проявились кризисные явления, охватившие многие сферы государственного управления и общественной жизни в республике и в стране в целом.

Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. В заключении комиссии записано: «Комиссия констатирует наличие серьезных просчетов и нарушений закона в ходе подготовки и осуществления мероприятий по пресечению митинга у Дома правительства в г. Тбилиси в ночь на 9 апреля, допущенных как общесоюзными, так и республиканскими органами».