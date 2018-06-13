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МИД Армении: отношения Еревана и Москвы развиваются в русле союзнического взаимодействия
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МИД Армении: отношения Еревана и Москвы развиваются в русле союзнического взаимодействия 

ТАСС 23 минуты назад
ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Отношения Армении и России уверенно развиваются в русле союзнического взаимодействия. Об этом во вторник в посольстве РФ заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая по случаю празднования Дня России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
"Наши народы связывает много глубинных нитей, прочный фундамент, на котором строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России, которые уверенно развиваются в русле союзнического взаимодействия", — подчеркнул Мнацаканян, добавив, что «стратегический курс неизменно развивается на принципах, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и в Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией».
По словам главы МИД Армении, «армяно-российские союзнические стратегические отношения выделяются активным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным взаимодействием на многосторонних международных, региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях».
"Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно— российские отношения будут и дальше укрепляться — на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Еще раз поздравляю всех россиян с Днем России!", — завершая свое выступление, отметил Мнацаканян.
День России отмечается 12 июня. 28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником — Днем независимости России. Официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.
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