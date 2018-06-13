МИД Армении: отношения Еревана и Москвы развиваются в русле союзнического взаимодействия

"Наши народы связывает много глубинных нитей, прочный фундамент, на котором строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России, которые уверенно развиваются в русле союзнического взаимодействия", — подчеркнул Мнацаканян, добавив, что «стратегический курс неизменно развивается на принципах, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и в Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией».

По словам главы МИД Армении, «армяно-российские союзнические стратегические отношения выделяются активным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным взаимодействием на многосторонних международных, региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях».

"Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно— российские отношения будут и дальше укрепляться — на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Еще раз поздравляю всех россиян с Днем России!", — завершая свое выступление, отметил Мнацаканян.