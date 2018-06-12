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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 20 проц
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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 20 проц 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Баку, 12 июня /Синьхуа/ — За четыре месяца текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 19,3 проц по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель министра экономики Руфат Мамедов.
По его словам, рост в 12,9 проц наблюдался в экспорте сельхозпродукции, на 23,65 проц вырос экспорт промышленной продукции. Увеличилась также номенклатура экспортируемой продукции — до 1936 видов.
"У Азербайджана большой экспортный потенциал. Достигнутые результаты демонстрируют, что проделанная работа приносит свои плоды", — сказал замминистра. —0—
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