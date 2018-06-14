Ещё
Новым премьером Грузии станет магистр МГУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новым премьером Грузии станет магистр МГУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: пресс-служба администрации правительства Грузии
Министр финансов Грузии, 36-летний Мамука Бахтадзе в четверг будет представлен на консультациях правящей «Грузинской мечты» кандидатом на пост нового премьер-министра Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
До назначения министром в 2017-м Бахтадзе четыре года работал гендиректором «Грузинской железной дороги», сообщает агентство «Интерпрессньюс».
Доктор технических наук, он в том числе имеет диплом магистра МГУ.
Накануне ушел в отставку с поста премьера Георгий Квирикашвили, проработавший два с половиной года.
Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что правительство должен возглавить лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мэра грузинского Марнеули задержали после видео с «умывающимся мочой» оппонентом Движение по перекрытой жителями дороге из Грузии в Россию восстановлено Из выброшенных на свалку в Грузии яиц вылупились сотни цыплят
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решился на повышение НДС529
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью9
Когда доллар взлетит до 65 рублей41
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно219
Путин высказался о смерти Говорухина55
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
00:16
Самолёт сел после столкновения в воздухе с другим
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение