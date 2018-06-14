Новым премьером Грузии станет магистр МГУ

До назначения министром в 2017-м Бахтадзе четыре года работал гендиректором «Грузинской железной дороги», сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Доктор технических наук, он в том числе имеет диплом магистра МГУ