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На заседании парламентского большинства Грузии не обсуждался вопрос смены правительства
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На заседании парламентского большинства Грузии не обсуждался вопрос смены правительства 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Вопрос изменений в составе правительства не обсуждался на заседании парламентского большинства, состоящего из членов правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом заявил во вторник вечером журналистам в Тбилиси руководитель парламентского большинства, депутат парламента Арчил Талаквадзе.
Он сказал, что в ходе прошедшего во вторник заседания большинства «обсуждались все текущие вопросы и темы, которые волнуют общественность». «Многие жители Грузии ожидают поддержки правительства в решении социально-экономических проблем, мы также ждем от правительства действенный план по решению этих проблем, на сегодняшнем заседании большинства не обсуждался вопрос изменений в составе правительства», — сообщил Талаквадзе после завершения заседания, на котором присутствовали члены парламентского большинства, члены правительства и председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Между тем, средства массовой информации страны во вторник сообщили о том, что в правительстве Грузии в ближайшие дни ожидаются серьезные изменения, в том числе и отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили. Ряд СМИ информировали сегодня о возможном уходе с постов вице-премьера, министра экономики Дмитрия Кумсишвили, министра юстиции Тея Цулукиани, а также возможном назначении министра внутренних дел Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.
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