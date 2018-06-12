Бывший тренер «Тамбова» Талалаев возглавил армянский «Пюник» 

Бывший главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев стал наставником армянского клуба «Пюник», сообщает пресс-служба команды. 45-летний специалист подписал с клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.
В завершившемся сезоне «Пюник» занял пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Армении. Ранее стало известно, что армянская команда будет переименована в клуб «Ереван». Напомним, Талалаев покинул «Тамбов» после двух поражений от «Амкара» (0:2, 0:1) в стыковых матчах за право сыграть в российской Премьер-Лиге.