Бывший тренер «Тамбова» Талалаев возглавил армянский «Пюник»

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Сборная Сенегала прибыла в Калугу для участия в чемпионате мира — 2018

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19 тыс. человек присутствуют на открытии Фестиваля болельщиков ФИФА в Саранске