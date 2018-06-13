Премьер Грузии объявил об уходе в оставку

Об этом сообщает «Рустави-2».

Данное заявление он сделал на специальном брифинге.

При этом во время выступления он рассказал об успехах экономики страны, в частности, привёл в пример плавающий валютный курс в Грузии, умеренный рост ставок рефинансирования, а также рассказал о шагах по борьбе с мошенничеством.

Ранее Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.