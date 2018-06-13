Ещё
Премьер Грузии объявил об уходе в оставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии объявил об уходе в оставку 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что принял решение уйти в отставку.
Об этом сообщает «Рустави-2».
Данное заявление он сделал на специальном брифинге.
При этом во время выступления он рассказал об успехах экономики страны, в частности, привёл в пример плавающий валютный курс в Грузии, умеренный рост ставок рефинансирования, а также рассказал о шагах по борьбе с мошенничеством.
Ранее Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.
RT на русском: последние новости
Представитель Говорухина опровергла сообщения о его смерти В МЧС подтвердили гибель десяти человек при столкновении баржи и катамарана на Волге Синоптики прогнозируют жару до 30 °С в Москве на следующей неделе
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян70
Путин уволил Клименко201
Говорухин при смерти163
«Это намного серьезнее, чем санкции»165
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО16
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение