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В поисках справедливости или Снова на Руставели
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В поисках справедливости или Снова на Руставели 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Акция протеста представителей общественности, которая должна была длится несколько дней у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, прекращена Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило на проспекте в последние дни
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