«Атлантида» не утонет: Михайлюта пообещал продолжить полеты в Грузии

Директор компании по параглайдингу «Атлантида» и совладелец компании Анатолий Михайлюта заявил прессе, что намерен продолжить работу в сфере туристических услуг в Грузии . Смотрите на видео Sputnik Грузия, какое заявление он сделал перед журналистами в Тбилиси

Представители «Атлантиды» встретились с прессой после недавнего инцидента в Гудаури, где группа местных жителей жестоко избила пилота Федора Челышева и этот факт был зафиксирован видеокамерой, установленной в машине потерпевшего. Представители «Атлантиды» изложили прессе свою версию событий, по которой в Гудаури уже год идет противостояние, связанное с переделом бизнеса.