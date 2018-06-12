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«Атлантида» не утонет: Михайлюта пообещал продолжить полеты в Грузии
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«Атлантида» не утонет: Михайлюта пообещал продолжить полеты в Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Директор компании по параглайдингу «Атлантида» и совладелец компании Анатолий Михайлюта заявил прессе, что намерен продолжить работу в сфере туристических услуг в Грузии. Смотрите на видео Sputnik Грузия, какое заявление он сделал перед журналистами в Тбилиси
Представители «Атлантиды» встретились с прессой после недавнего инцидента в Гудаури, где группа местных жителей жестоко избила пилота Федора Челышева и этот факт был зафиксирован видеокамерой, установленной в машине потерпевшего. Представители «Атлантиды» изложили прессе свою версию событий, по которой в Гудаури уже год идет противостояние, связанное с переделом бизнеса.
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