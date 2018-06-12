Парламенты Грузии и Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Тбилиси , 11 июня / Синьхуа / — Парламенты Грузии Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое переведет двусторонний парламентский диалог на существенно новый уровень и создаст основу для будущего сотрудничества в разных сферах. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Сегодня он провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе со спикером Национальной ассамблеи Цветой Караянчевой. По ее словам, согласно подписанному документу, стороны будут стремиться усилить интеграцию Грузии в евроатлантические структуры. —0—