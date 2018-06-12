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Парламенты Грузии и Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве
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Парламенты Грузии и Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 11 июня /Синьхуа/ — Парламенты Грузии и Болгарии подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое переведет двусторонний парламентский диалог на существенно новый уровень и создаст основу для будущего сотрудничества в разных сферах. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Сегодня он провел встречу с парламентской делегацией Болгарии во главе со спикером Национальной ассамблеи Цветой Караянчевой. По ее словам, согласно подписанному документу, стороны будут стремиться усилить интеграцию Грузии в евроатлантические структуры. —0—
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