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Эстонский симфонический оркестр выступил в Ереване
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Эстонский симфонический оркестр выступил в Ереване 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Концерт был посвящен сразу трем датам: столетию со дня провозглашения Первой Армянской республики, вековому юбилею Эстонии и 115-летию со дня рождения композитора Арама Хачатуряна, передает «МИР 24».
Самые узнаваемые произведения Арама Хачатуряна прозвучали в Большом зале филармонии. Почетный дирижер оркестра Неэме Ярви был хорошо знаком с легендарным композитором, поэтому большое международное турне Эстонского оркестра стартовало именно с Еревана. «С чего начинается знакомство с Арменией? Это, конечно, культура, искусство, история, музыка, необычная трагедия. Судьба Армянского народа. Я с большим удовольствием решил прийти сюда и взять с собой наш прекрасный оркестр и спасибо за приглашение», — сказал дирижер Неэме Ярви.
После Еревана оркестр отправится в Тбилиси, где выступит в рамках проекта «Все любят Грузию».
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