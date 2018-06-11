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Посол РФ: безопасность на границе Абхазии с Грузией является заслугой Женевских дискуссий
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Посол РФ: безопасность на границе Абхазии с Грузией является заслугой Женевских дискуссий 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 11 июня. /ТАСС/. Безопасность и стабильность на границе Абхазии с Грузией — это заслуга Женевских дискуссий по Закавказью, которые ведутся почти 10 лет. Такое мнение высказал в интервью абхазскому телеканалу «Абаза-ТВ» в понедельник посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
"Основной задачей Женевских дискуссий является обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии, и потому мир над нашей головой — в первую очередь самая основная заслуга дискуссий. Безопасность и стабильность на границе Абхазии с Грузией, поддержание хорошего и регулярного диалога абхазских дипломатов и политиков на международной арене — также заслуга Женевских дискуссий", — сказал Двинянин.
Двинянин также отметил, что в Женеве помимо политики и безопасности обсуждаются проблемы самого широкого спектра — к примеру, борьба с сельскохозяйственными вредителями.
Посол России положительно отозвался о действующем в рамках Женевских дискуссий пятистороннем механизме по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). «Если Женева — это политико-дипломатическая крыша безопасности и стабильности в Абхазии, то МПРИ — практический механизм предотвращения инцидентов на границе, пресечение контрабанды и хороший инструмент для обмена мнениями между представителями правоохранительных структур Абхазии и Грузии по самым различным аспектам безопасности и борьбы с криминалитетом», — сказал Двинянин.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проводятся с октября 2008 года с участием Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США при посредничестве ЕС, ООН и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах — по безопасности и гуманитарным вопросам. Основная цель дискуссий — достижение соглашения о невозобновлении военных действий между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.
Грузино-абхазский вооруженный конфликт начался 14 августа 1992 года и завершился 30 сентября 1993 года изгнанием с территории Абхазии войск Госсовета Грузии. В результате конфликта погибли около 17 тыс. человек, в том числе до 3 тыс. военнослужащих и мирных жителей с абхазской стороны, около 5 тыс. человек получили ранения, более сотни считаются пропавшими без вести. Порядка 300 тыс. беженцев вынуждены были покинуть Абхазию. Если до 2008 года ситуация в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии оставалось напряженной из-за диверсионных актов, то в последние 10 лет обстановка там стабилизировалась.
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