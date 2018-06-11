Грузинский депутат, задержанный в Тбилиси, обвинил полицейских в похищении (ВИДЕО)

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участников акции протеста на проспекте Руставели. По данным местного МВД, количество задержанных достигло девяти человек, передает

"Грузия Онлайн"

Нескольких задержанных, включая организатора акции, уже арестовал суд. Между тем, несмотря на весь драматизм происходящего, не обходится и без курьезных моментов.

Так, момент задержания одного из активистов — депутата Тбилисского сакребуло (горсовета) Ираклия Надирадзе — попал на видео и вызвал восторг пользователей. Дело в том, что на кадрах запечатлено, как полицейские тащат народного избранника за руки и за ноги в машину, а он в это время дает комментарий СМИ. За считанные часы ролик набрал множество просмотров, а сам Надирадзе стал интернет-звездой, отмечает «Грузия Онлайн».

В своем комментарии телекомпании «ПирWели» он успел сообщить, что задержание произошло в то время, когда он пытался помочь участнику акции отбиться от полиции. «Они на него набросились и душили за горло, я только хотел помочь их разнять. А потом меня похитили и теперь тащат, я не знаю куда», — сказал Надирадзе, пока полицейские невозмутимо несли его в машину.

Пользователи уже назвали видео с задержанием Надирадзе «лучшим интервью года» и «новым форматом в журналистике». Более того, у него появились подражатели.

Одна из тбилисских компаний по продаже телефонов iPhone разместила в Facebook рекламный ролик с пародией на ситуацию. Парень, которого также несут четверо, заявляет, что он всего лишь хотел купить телефон, после чего консультанты схватили его и потащили оформлять какие-то скидки и подарки.