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Президент Азербайджана посетит открытие ЧМ-2018
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Президент Азербайджана посетит открытие ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве, а также первый матч мундиаля. Об этом сообщает «РИА Новости».
"Да, глава государства будет присутствовать на открытии", — заявил собеседник издания.
Церемония открытия чемпионата мира состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники», после чего пройдет первый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может поехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.
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