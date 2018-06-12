Президент Азербайджана посетит открытие ЧМ-2018 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве, а также первый матч мундиаля. Об этом сообщает «РИА Новости».
"Да, глава государства будет присутствовать на открытии", — заявил собеседник издания.
Церемония открытия чемпионата мира состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники», после чего пройдет первый матч турнира, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может поехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.