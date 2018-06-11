Лошадь, представлявшая Южную Осетию, победила на скачках в Москве 

ЦХИНВАЛ, 11 июн — Sputnik. На центральном ипподроме в Москве прошли скачки на приз президента РФ, в которых успешно приняла участие лошадь, выступавшая за Южную Осетию. Турнир посетил и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, отмечает пресс-служба президента.
Скачки в Москве
Кобыла по кличке Премьера, представлявшая республику, стала первой на дистанции 1800 метров во втором забеге среди кобыл чистокровной верховой породы, рожденных в России. К финишу югоосетинскую лошадь привел мастер-жокей международного класса Станислав Круглыхин.
Кубок за победу в заезде вручили президенту РЮО, который отметил, что победа в забеге в скачках на приз главы России — знаковое событие в спортивном мире.
"Скачки традиционно вызывают большой интерес в Осетии. Замечательно, что Южная Осетия смогла принять участие в этом крупном турнире, и, конечно, очень рад победе", — сказал Бибилов.
Традиционно в скачках принимают участие лошади, принадлежащие владельцам из России и стран СНГ, а также республик Абхазия и Южная Осетия.
Всего в рамках турнира будет разыграно семь призов для лошадей чистокровной верховой породы, один приз для лошадей арабской породы и один приз для лошадей ахалтекинской породы.