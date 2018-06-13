Чем закончится «бархатно-шашлычная» революция

Пашинян оформляет развод

После апрельско-майских митингов на улицах и площадях Еревана , других городов Армении воцарилось относительное спокойствие. Совершившие Бархатную (в ходу также название «Шашлычная») революцию люди вернулись к повседневной рутине. Как только развеялся дым победных фейерверков, стих «шум и гам», многие в Армении и за её пределами стали задавать себе и друг другу разные «проклятые» вопросы…

Особенно интересно каким курсом пойдёт «корабль» нового руководства республики. Оправдает ли надежды борцов с «коррумпированным режимом Саргсяна» лидер революции, нынешний премьер Никол Пашинян ? Сможет ли этот патентованный нигилист и ниспровергатель улучшить жизнь рядовых граждан республики? Будет ли это ему вообще интересно? Известно ведь, что ломать — не строить.

Оправдается ли выбор, сделанный командой Пашиняна в пользу Запада? Не прогадает ли под его водительством республика, чья экономика практически полностью зависит от России . Например, всё газовое хозяйство Армении принадлежит «Газпрому» . Ясно же, что учителя демократии в США ЕС не станут задарма поставлять в Армению энергоносители да и что бы то ни было ещё. Их жаба задушит. Не приведёт ли, наконец, «развод» с Россией к тому бардаку, что творится сегодня на Украине

Вопросы, сплошные вопросы.

Между тем «кандидат от народа» Никол Пашинян быстро вошёл во вкус заграничных вояжей. Перво-наперво наведался в Сочи , где принял участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и встретился с Владимиром Путиным . Президент РФ поздравил Пашиняна с избранием, отметив, что в России его страну рассматривают как «ближайшего партнёра и союзника в регионе». Причём, по словам российского лидера, это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Затем Путин, оперируя цифрами и фактами, напомнил, что Россия «остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении». Например, российские капиталовложения составляют порядка 35% всех иностранных инвестиций в Армению. Мол, помните, что без нас вам крышка.

В свою очередь, Пашинян заверил своего визави, что по поводу «союзнических стратегических отношений между двумя странами в Армении, „можно сказать, есть консенсус“. „Никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений“, — добавил г-н Пашинян.

Обилие протокольных улыбок и рукопожатий, обязательная в подобных ситуациях патетическая лексика, тем не менее, никак не могли избавить от предчувствия, что российско-армянские отношения оказались в зоне повышенной турбулентности.

К болтанке их, судя по всему, подтолкнули „ловкие и натруженные руки“ западных спецов, понаторевших в „делании“ цветных революций. Ну а чем же ещё заняться, к примеру, контингенту посольства США в небольшой закавказской стране, превышающему две тысячи человек. А если прибавить некоторые НКО, которые специализируются на цветных революциях, то получается внушительная армия. Уж опыта устраивать бузу и на её волне менять неугодный режим на лояльный до мозга костей этим кукловодам точно не занимать.

Как известно, человек познаётся не по словам, а по делам. Речам о „стратегическом партнёрстве“ с Россией у Пашиняна сопутствуют кадровые назначения, не оставляющие ни тени сомнения в его истинных намерениях с явным антироссийским привкусом. Новый премьер „распечатал“ для своего правительства такую „колоду“ хищных персонажей, которым только тамбовский волк и товарищ.

Например, Сурен Папикян, назначенный министром территориального управления и развития. „Прославился“ тем, что вполне открыто возмущался по поводу цветов российского триколора, замеченных им в одной из средних школ Еревана.

Однако Папикян — сам „дитя“ по сравнению с Даниэлом Иоаннисяном. По поручению Пашиняна тот создал „Союз информированных граждан“ (UIC Armenia), а потом с подачи всё того же Пашиняна возглавил работу над новой версией Избирательного кодекса Армении.

Откуда же черпает сведения организация Иоаннисяна? Ответ можно найти на её сайте, в разделе „Партнёры“. Там перечислен целый сонм европейских организаций: Фонд Сороса, Национальный фонд по поддержке демократии (NED), Европейский фонд по поддержке демократии (EED) и т.д. Эти структуры, по свидетельству агентства EADaily, финансируют Иоаннисяна с целью дискредитации всех интеграционных проектов с участием России — ЕАЭС, ОДКБ, а заодно российско-армянских отношений в целом. Судя по просочившейся в СМИ информации, эти старания весьма неплохо оплачиваются Фондом Сороса.

Ненависть к ЕАЭС питает Мане Тандилян, получившая портфель министра труда и социальных вопросов. В своей статье во французском издании Mediapart Анри Фуркадис пишет, что эта дама много лет проработала главбухом в американской компании „Синопсис“. Тандилян представляет блок „Елк“, а также прозападную партию „Просвещённая Армения“. Тандилян и её однопартийцы уверены, что выход Армении из ЕАЭС откроет для страны богатые возможности, а армянские товары сразу станут востребованы на европейском рынке. Интересно, это какие же?

Министр культуры Лилит Макунц с 2016 года трудится на контрактной основе в американском Корпусе Мира — организации, от которой за версту несёт цэрэушным душком.

Министр образования Араик Арутинян уже после назначения выступил против любого применения русского алфавита в соцсетях: „Никакие письма, написанные кириллицей, латиницей или зибилицей (перевод с арм. „мусор“ — ред.) не принимаются. Отправляем письма только на армянском языке и в порядке важности“.

Или вот ещё колоритная фигура. На должность замминистра диаспоры Армении был назначен Бабкен Тер-Григорян. Родился в Париже, мужал и учился в США. Состоял координатором программ Фонда Сороса . На митингах Тер-Григорян „засветился“ с плакатом, содержавшим нецензурную брань в адрес Владимира Путина, с которым г-н Пашинян горит желанием развивать стратегические и дружественные отношения. Возможно, премьер не в курсе безобразных выходок Тер-Григоряна? Хотя верится в такое неведение с трудом.

Носился ли другой видный назначенец Пашиняна с антироссийскими агитками, доподлинно неизвестно. Однако этого человека другом нашей страны тоже никак не назовёшь. Агентство EADaily сообщает о назначении бывшего координатора избирательных программ организации Transparency International Армена Григоряна на должность главы Совета национальной безопасности.

Известно, что организация Transparency International спонсируется Фондом Сороса. Как и то, что этот американский миллиардер является спонсором „цветных“ революций по всему свету. Не секрет, что Джордж Сорос считает Россию заклятым врагом. Вряд ли люди, находящиеся на содержании этого богача-авантюриста, могут позволить себе смелость думать иначе. Не то ведь и от кормушки могут отлучить.

Антироссийские выходки позволяли себе и другие свежеиспечённые правительственные чиновники. Фотокамеры запечатлели, как беснуется у российского посольства в Ереване будущий глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян , в недалёком прошлом — видный деятель прозападной партии „Наследие“, возглавляемой американским армянином Раффи Ованнисяном

Сансарян снискал сомнительную славу одного из самых ярых антироссийских активистов в Армении. К зданию роспосольства он ходил прилежно, как на службу и всё время с новым плакатиком антироссийского содержания. Именно Санасарян закидывал здание посольства России яйцами, а также постоянно требовал вывода российской военной базы из армянского города Гюмри

С антироссийскими заявлениями регулярно выступали нынешний первый вице-премьер Арарат Мирзоян и министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян

А что же сам Пашинян? Летом прошлого года на интернет-ресурсах armenianews.livejournal.com и youtube от имени армянской диаспоры было размещено открытое обращение к армянскому народу и властям республики. В тексте были названы имена политиков Армении, связанных с прозападными структурами и получающими от них всяческую поддержку. В их числе фигурировал и Никол Пашинян.

К тому же, как выясняется, Армения уже давно готовилась к смене стратегического партнера и втихую наращивала сотрудничество с США. Так рост торговли Америки с Арменией обогнал аналогичный показатель с Россией. Товарооборот с заокеанскими партнерами вырос на 62%, в то время как с РФ лишь на 26%. Радио "Свобода" приводит слова посла США в Армении Ричарда Миллза , где он говорит, что они хотели бы наделить Армению "инструментами, которые позволят ей принимать суверенные решения". И добавил, что Западу важно сделать все, чтобы "Армения не подверглась давлению со стороны других", явно подразумевая тут Россию.

Также предпринимаются серьезные шаги в сторону Евросоюза. Еще 24 ноября 2017 года было подписано соглашение между ЕС и Арменией о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и теперь Пашинян явно ускоряет этот процесс. Он намерен форсировать ратификацию, а также добиваться безвизового режима и прямых инвестиций в экономику страны.

Но как же? — спросит читатель — ведь Пашинян приезжал к Путину, клялся укреплять стратегическое сотрудничество с Россией. Не может же он быть таким отъявленным циником и лицемером? А почему, собственно, не может? Мы хорошо помним, как с распростёртыми объятиями наведывался к нам грузинский президент Михаил Саакашвили . Тоже произносил речи и тосты о дружбе и сотрудничестве, а потом взял и развязал против нас войну. Правда, быстро и весьма болезненно получил по загривку. Хотя ожидать чего-то подобного со стороны Пашиняна вряд ли стоит. На самоубийцу он не похож, да и его страна находится в таком геополитическом окружении, что кроме России надеяться ему, по большому счёту, не на кого.

Скорее всего, то, что Армения никуда от России не денется, какие бы инсинуации не устраивали её нынешние правители, и есть главная причина столь спокойной реакции Москвы на события Бархатно-Шашлычной революции.

Возможно также, Кремль не хочет с Арменией наступать на те же грабли, что с Украиной. Учёл крайне негативный опыт своей чересчур эмоциональной, острой реакции на украинские события четырёхлетней давности.

Не случайно экспертное сообщество полагает, что российские власти просто позволят нынешним властям Армении самим совершить свои ошибки и самим за них заплатить. Вмешиваться никто не будет.

Возникает, однако, вопрос: не слишком ли высокой для населения республики окажется цена таких ошибок?

Так, даже армянские эксперты выражают уверенность, что Пашинян будет прикладывать все усилия, чтобы вывести Армению из интеграционных проектов с участием России, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также он постарается закрыть российскую базу в Гюмри, а энергетический комплекс страны передать в руки западных инвесторов.

Европейские политологи тоже ликуют, ожидая скорый поворот Армении в сторону Запада. В упомянутой уже статье французский экспет Анри Фуркадис прямо говорит, что этот процесс уже принял необратимый характер.

Вообще-то, Пашинян и его команда оказались в трудном положении, что называется, между молотом и наковальней. С одной стороны, им надо платить по векселям своим финансовым и идейным спонсорам на Западе, который спит и видит, как бы поссорить Россию с одним из её немногочисленных союзников. С другой стороны, ссориться с Москвой республике, лишённой каких бы то ни было природных ресурсов, с целой кучей нерешённых социально-экономических и политических проблем было бы чистейшей воды безумием.

Поистине власть проще завоевать, чем удержать. Нынешнему руководству Армении не мешало бы умерить фанаберию и в межгосударственных отношениях почаще подключать здравый смысл и добрую волю. Тогда, глядишь, дела у него пойдут на лад.