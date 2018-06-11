Ещё
Движение по перекрытой жителями дороге из Грузии в Россию восстановлено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по перекрытой жителями дороге из Грузии в Россию восстановлено 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Автомобильное движение по грузинской дороге Мцхета–Степанцминда–Ларс полностью восстановлено.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.
Трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс (Военно-Грузинская дорога) является единственным маршрутом, связывающим Россию по суши с Грузией и Арменией.
Ранее сообщалось, что ситуация вокруг нападения на российских парапланеристов привела к тому, что в Грузии заблокировали дорогу Мцхета–Степанцминда–Ларс.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что четверо граждан Грузии задержаны министерством внутренних дел за нападение в Казбегском районе на российских парапланеристов Федора Челышева и Сергея Дементьева.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Из выброшенных на свалку в Грузии яиц вылупились сотни цыплят Модель Лариса Петросян из Чувашии представит Грузию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018» В Тбилиси подростков приговорили за убийство сверстников
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель67
Эрдоган предрек войну258
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией12
Смертельный прыжок майора полиции попал на видео20
«Путин не блефует»559
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
00:56
Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»
Шоу-бизнес
04:00
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
Политика
00:22
Ургант объяснился после сообщений об израильском паспорте
Шоу-бизнес
00:45
Год безвизу: украинцы возглавили черные списки
В мире Украина
01:18
В ДНР заявили о планах ВСУ сбить вертолет ЕС
В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение