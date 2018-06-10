Удивительное — рядом: из яиц, выброшенных на помойку, вылупились цыплыта

КИШИНЕВ , 10 июн — Sputnik . Тысячи птенцов вылупились из яиц, которые были выброшены на свалку сотрудниками птицефабрики в грузинском городке Марнеули . Местные жители опубликовали в социальных сетях видеокадры, где видно, как по свалке бегают неокрепшие еще птенцы.

Мэр Марнеули Тимур Абазов заявил, что для городка это очень необычный случай: некоторые птенцы попали даже в центр населенного пункта, а местные жители вынуждены были разобрать их по своим подсобным хозяйствам.

"Насколько мне известно, сотрудники птицефабрики посчитали крупную партию яиц просроченной, выбросив их на свалку. Но там было довольно тепло, вследствие чего тысячи цыплят неожиданно вылупились. Местные жители разобрали их по домам", — заявил мэр населенного пункта, слова которого цитируют многие грузинские СМИ.